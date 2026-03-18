La Cremonese ha ufficialmente esonerato l’allenatore Davide Nicola, che non guida più la prima squadra. La società ha comunicato di aver sollevato il tecnico piemontese, di 53 anni, dall’incarico. Ora in cima alla lista dei candidati per la panchina c’è Marco Giampaolo. La squadra deve ancora individuare il sostituto e definire le prossime mosse.

Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese: la società grigiorossa ha annunciato in una nota di «aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra» il 53enne tecnico piemontese. La Cremonese è terz'ultima in Serie A e reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima lunedì in casa con la Fiorentina per 1-4. «Il club grigiorosso», si legge in una nota, «desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona». Ingaggiato la scorsa estate per guidare i grigiorossi al ritorno in serie A, Nicola era partito benissimo con le vittorie su Milan e Sassuolo, con la Cremonese imbattuta nelle prime 5 giornate e capace di issarsi fino all’ottava posizione con 20 punti in 14 partite. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salta un'altra panchina in Serie A. La Cremonese esonera Nicola, ora in pole c'è Giampaolo

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