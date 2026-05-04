Giampaolo post Cremonese Lazio | Perderla all’ultimo mi è dispiaciuto profondamente una sconfitta folle!

Da calcionews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Cremonese e Lazio, l’allenatore della Cremonese ha commentato la sconfitta subita all’ultimo minuto, dichiarando di aver provato grande dispiacere per il risultato finale. Ha definito la sconfitta come “folle” e ha espresso il suo rammarico per il modo in cui è arrivata, sottolineando il dispiacere personale per il risultato. La gara si è conclusa con una vittoria della Lazio negli ultimi minuti.

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© Calcionews24.com - Giampaolo post Cremonese Lazio: «Perderla all’ultimo mi è dispiaciuto profondamente, una sconfitta folle!»

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