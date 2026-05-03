Conferenza stampa Giampaolo pre Cremonese Lazio | La chiave è scendere in campo senza preoccupazione mi aspetto una partita seria
Prima della partita tra Cremonese e Lazio, l’allenatore della squadra di casa ha parlato in conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la match senza preoccupazioni e ha espresso l’aspettativa di una prestazione seria da parte dei suoi giocatori. La sfida si tiene nel 35° turno del campionato di Serie A 202526 e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.
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