Conferenza stampa Giampaolo pre Cremonese Lazio | La chiave è scendere in campo senza preoccupazione mi aspetto una partita seria

Prima della partita tra Cremonese e Lazio, l’allenatore della squadra di casa ha parlato in conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la match senza preoccupazioni e ha espresso l’aspettativa di una prestazione seria da parte dei suoi giocatori. La sfida si tiene nel 35° turno del campionato di Serie A 202526 e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.