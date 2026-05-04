Giallo di Pietracatella la scientifica torna nella casa dei Di Vita | sequestrati cellulari pc e tablet

Nella mattinata di oggi, la polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione dei Di Vita a Pietracatella. Sono stati sequestrati cellulari, computer e tablet, in seguito alle indagini sull’intossicazione da ricina che ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara lo scorso dicembre. La perquisizione si inserisce nelle verifiche condotte per chiarire le circostanze di quei decessi.

La polizia scientifica stamane è entrata per un sopralluogo nella casa dei Di Vita, a Pietracatella, dove potrebbero esser state avvelenate Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte per intossicazione da ricina lo scorso dicembre. Le operazioni, riporta Repubblica, sono durate circa tre ore. Gli investigatori hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici utilizzati dalle due donne, rimasti nell’appartamento per quattro mesi, da quando erano stati apposti i sigilli, rimossi oggi su disposizione della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli e poi rimessi. Cosa è stato prelevato (e sarà analizzato). Al sopralluogo, ricostruisce il...🔗 Leggi su Open.online

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Giallo di #pietracatella. È durato due ore e mezza il #sopralluogo della #polizia nella casa di Gianni Di Vita. Prelevati cellulari e dispositivi delle due vittime ma non solo - facebook.com facebook

Giallo di Pietracatella, verifiche su computer e tablet di madre e figlia uccise Gianni Di Vita sentito per 5 ore. E la Scientifica torna nella casa sequestrata x.com