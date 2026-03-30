Stasera su Tv8 inizia la nuova stagione di GialappaShow, condotto da Mago Forest. Il primo co-conduttore incontrerà il suo doppio durante la trasmissione. Il programma, che negli anni si è rinnovato, continuerà a proporre un mix di personaggi nuovi e conferme, con un approccio irriverente e volto a far ridere il pubblico.

(askanews) – Il GialappaShow torna con una formula che negli anni si è rinnovata mantenendo fede alla sua vocazione; far ridere nel segno dell’irriverenza tra nuovi personaggi e conferme irrinunciabili a partire dal Mago Forest. «Le novità, devi sapere che mi tengono all’oscuro di tutto, perché dicono che se so le cose, non va bene. ci vuole flagranza. Novità tantissime, intanto io sarò il presentatore quest’anno, quindi per il 26esimo anno con la Gialappa, mi viene mal di testa a pensare, quindi questa mi sembra una bella novità». Le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin da anni commentano e spiazzano con pungente lucidità. «Credo che il segreto del programma è che sembri tutto molto, non dico improvvisato, ma molto fresco e naturale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera su Tv8 al via la nuova stagione di GialappaShow. E il primo co-conduttore ad affiancare Mago Forest incontrerà il suo doppio...

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