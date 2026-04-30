Maria Chiara Giannetta approda al GialappaShow al fianco del Mago Forest

L’attrice di origini foggiane, nota per le sue interpretazioni in cinema e fiction italiane, si unisce al cast del GialappaShow. La sua presenza nel programma televisivo è stata annunciata recentemente, con un ruolo che la porterà a condividere il palco con il Mago Forest. La partecipazione della Giannetta rappresenta un nuovo appuntamento nel suo percorso televisivo, che si arricchisce di questa apparizione.

L’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, ormai tra i volti più amati del cinema e della fiction italiana, approda al GialappaShow. La puntata da non perdere per la sua città è in programma lunedì 4 maggio, alle 21.30, in prima visione assoluta su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.A.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest

Contenuti di approfondimento

Si parla di: 30 serie tv da guardare su Sky e Now – Le novità di maggio 2026.

Maria Chiara Giannetta: «Ho lasciato Instagram perché ne ero dipendente. Ho detto basta e cancellato l'app. Blanca? Se si farà la quarta stagione sarà l'ultima. Lo dico con ...Maria Chiara Giannetta è un fiume in piena davanti al pubblico del Bif&St - Bari International Film & Tv Festival. Nella sua terra, la Puglia, si lascia andare. Sarà l’aria di casa che la mette ... vanityfair.it

Maria Chiara Giannetta, Blanca, Maurizio Lastrico, l'incidente sul set di Don Matteo: «La terapia ha cambiato il mio modo di affrontare la vita»Blanca torna in prima serata su Rai1 e al centro degli episodi c'è ancora lei, Maria Chiara Giannetta, l'attrice che da ormai tre stagioni interpreta la protagonista della serie: Blanca. L'attrice ... leggo.it