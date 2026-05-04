Stasera su TV8, il GialappaShow torna con nuovi sketch e ospiti. Maria Chiara Giannetta parteciperà alle gag insieme a Mago Forest, mentre Edoardo Ferrario introduce un segmento in cui interpreterà Aldo Cazzullo. La trasmissione continua a proporre momenti di intrattenimento con variazioni nel cast e nelle modalità di spettacolo. La serata si preannuncia ricca di giochi e performance diverse dal solito.

? Cosa scoprirai Come gestirà Maria Chiara Giannetta le gag insieme al Mago Forest?. Chi interpreterà Aldo Cazzullo nel nuovo segmento di Edoardo Ferrario?. Quali celebrità faranno cameo nella docuserie dedicata a Gineprio?. Cosa aspettarsi dai mashup indie dei Beatles proposti stasera?.? In Breve Lunedì 4 maggio 2026 ore 21:30 la puntata segue il successo di 782.000 spettatori.. Cast include Stefano Rapone, Toni Bonji, Giulia Vecchio ed Edoardo Ferrario.. Cameo di Carlo Conti e Luca Argentero nel segmento dedicato a Gineprio.. Mashup musicali con Colombre, Maria Antonietta e i Neri per Caso.. Stasera, lunedì 4 maggio 2026 alle ore 21:30, Maria Chiara Giannetta affiancherà il Mago Forest su TV8 per la sesta puntata della nuova stagione del GialappaShow.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GialappaShow su TV8: Maria Chiara Giannetta e Mago Forest stasera

Ultimo Appuntamento con Gineprio, il mago e il promotore della body positivity

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