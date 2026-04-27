GialappaShow su TV8 | Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di stasera

Stasera su TV8 torna il GialappaShow con Geppi Cucciari affiancata dal Mago Forest. La puntata prevede la partecipazione di Luca Argentero, Flavio Insinna e Isabella Ferrari. Il programma include sketch, parodie, musica e gag inedite, offrendo un mix di intrattenimento vario. La trasmissione va in onda con nuove scene e ospiti, mantenendo un ritmo di comicità e divertimento.

Nuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest. Tra gli ospiti del 27 aprile Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e sketch comici con parodie, musica e gag inedite. Il lunedì sera si conferma l'appuntamento fisso con la satira e il divertimento firmato Gialappa's Band. Stasera, lunedì 27 aprile, alle ore 21:30, va in onda la quinta puntata del GialappaShow su TV8. Giorgio Gherarducci e Marco Santin tornano a commentare il meglio (e il peggio) della TV, ma la vera novità riguarda il palco. Geppi Cucciari co-conduttrice con il Mago Forest Dopo il successo delle scorse settimane, la co-conduzione passa nelle mani di Geppi Cucciari.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di stasera Notizie correlate Leggi anche: Splendida Cornice stasera su Rai 3: Fabrizio Gifuni e tutti gli ospiti di Geppi Cucciari Geppi Cucciari stasera: show tra musica, teatro e grandi ospiti? Cosa sapere Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice su Rai 3 stasera 23 aprile a Roma. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gialappashow del 27 aprile: Geppi Cucciari co-conduttrice; GialappaShow: Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata; Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata di GialappaShow con ospiti d'eccezione; GialappaShow 2026: Geppi Cucciari fra gli ospiti del 27 aprile. GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di staseraNuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest. Tra gli ospiti del 27 aprile Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e sketch comici con parodie, m ... movieplayer.it Gialappashow del 27 aprile: Geppi Cucciari co-conduttriceLe anticipazioni della puntata del 27 aprile del Gialappashow con Geppi Cucciari come co-conduttrice, gli ospiti ... dituttounpop.it GialappaShow: Geppi Cucciari con Mago Forest, lunedì in prima serata la 5 puntata Link in bio > #programmitv / #rai #mediaset #discoveryplus #foodnetwork #realtime #reality #formattv #sky #now #recensione #anteprima #globalstorytelling #tv8 #geppicucci - facebook.com facebook