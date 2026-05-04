Un giovane di 26 anni è stato arrestato in piazza a Ghedi dopo che i carabinieri hanno trovato in suo possesso diverse dosi di hashish e cocaina, oltre a contanti. Durante l’intervento, un suo complice è riuscito a scappare nel buio della piazza, facendo perdere le proprie tracce. Oltre alla droga e ai soldi, i militari hanno sequestrato anche alcuni strumenti utilizzati per il confezionamento della sostanza.

? Cosa scoprirai Come è riuscito il complice a fuggire nel buio della piazza?. Cosa hanno trovato i carabinieri oltre alla droga e ai contanti?. Perché il giudice ha concesso termini senza misure cautelative immediate?. Chi sono gli altri soggetti coinvolti nella rete di spaccio locale?.? In Breve Sequestrati 6,5 grammi di cocaina, 165 grammi di hashish e 245 euro.. Kit trovato include quattro spinelli pronti e un bilancino di precisione.. Il 2 maggio il Tribunale di Brescia ha convalidato l'arresto del ventiseienne.. Le indagini cercano il complice fuggito in piazza della Vittoria il 1° maggio.. I carabinieri della Stazione di Ghedi hanno arrestato un 26enne di nazionalità camerunense nella serata del 1° maggio, dopo aver scoperto droga e materiale per lo spaccio in piazza della Vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghedi, arrestato 26enne in piazza: sequestrati hashish e cocaina

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