Gf Vip i torinesi nel caos | Marco Berry prepara le valigie Antonella Elia sfiora la rissa con la Mussolini

Nella casa del Grande Fratello Vip si registra un clima molto teso in vista della puntata di martedì 5 maggio, che decreterà il secondo finalista. Tra tensioni e scontri, Marco Berry si sta preparando a lasciare l’edificio, mentre Antonella Elia ha rischiato di scendere in lite con un’altra concorrente. La situazione si fa sempre più infuocata, con gli animi che sembrano surriscaldarsi di giorno in giorno.

Il clima è tesissimo nella casa più spiata d'Italia prima della puntata di martedì 5 maggio che decreterà la o il secondo finalista. Negli ultimi giorni il clima nella casa più spiata d'Italia è diventato sempre più teso e al centro delle dinamiche della casa tra discussioni, alleanze.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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