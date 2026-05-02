Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati momenti di forte tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, culminati in una lite che ha visto la Elia urlare e lanciare oggetti contro la Mussolini. La scena ha lasciato senza parole sia gli altri concorrenti che i telespettatori, creando un episodio di grande intensità all’interno del reality.

Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono state protagoniste di una lite furiosa che ha lasciato senza parole concorrenti e telespettatori. La discussione, nata inizialmente in cucina mentre le due stavano lavando i piatti, è degenerata in pochi istanti in uno scontro acceso fatto di urla, insulti e oggetti lanciati. A innescare il confronto è stata una critica della Mussolini nei confronti dell’atteggiamento della Elia verso Francesca Manzini, al centro di una delicata situazione nel reality show. Da quel momento, la tensione è cresciuta rapidamente fino a trasformarsi in un’escalation incontrollata, culminata con la soubrette che ha perso la calma, lanciando guanti da cucina e allontanandosi visibilmente alterata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Antonella Elia fuori controllo: urla e oggetti lanciati contro la Mussolini

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