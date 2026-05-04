Auto sulla folla a Lipsia in Germania | almeno otto feriti
Nel centro di Lipsia, una vettura ha investito un gruppo di pedoni sulla Grimmaische Strasse, ferendo almeno otto persone. La polizia sta conducendo una vasta operazione nella zona e si sta occupando della situazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sull’identità di chi era alla guida. L'area è stata messa sotto controllo mentre le forze dell'ordine indagano sull’accaduto.
Articolo in aggiornamento È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Come confermato da un portavoce della polizia a Mdr Sachsen, un'auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e si temono delle vittime. La polizia non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli in merito alle circostanze esatte o alla natura delle ferite. "Un'auto ha attraversato il centro città", ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari, riporta Focus, hanno riferito a Radio Leipzig che probabilmente ci sono state delle vittime e che diverse persone presenti sul posto erano coperte da teli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Leggi anche: Terrore a Lipsia, auto a tutta velocità sulla folla: "Ci sono morti e feriti"
Derby, auto sulla folla della movida: almeno 20 feriti, alcuni graviLa cronaca internazionale si tinge nuovamente di rosso a causa di un drammatico episodio verificatosi nel cuore del Regno Unito.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Avezzano, auto si ribalta tra la folla della fiera: paura in centro nella notte; Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidio; Supercar fuori controllo piomba sulla folla a Modena: falciati padre e figlio. Il video dell'incidente; Incidente in pieno centro a Salerno, auto sbanda e si schianta contro vetture in sosta.
Auto sulla folla a Lipsia, in Germania: almeno otto feritiLe circostanze esatte o la natura delle ferite non sono ancora state diffuse dalle forze dell'ordine. Si temono vittime ... ilgiornale.it
Germania, auto piomba sulla folla a tutta velocità: due morti e diversi feriti a LipsiaAuto sulla folla a Lipsia: due morti e diversi feriti. L’auto avrebbe attraversato il centro a forte velocità. Almeno otto i feriti secondo la BILD. Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Goog ... fanpage.it
L’evento programmato dal 15 al 17 maggio, sulle rive del lago di Como, è la tradizionale sfilata primaverile per le auto storiche più rare, le concept futuribili di auto e moto e le aste delle vetture da collezione. A cui si aggiunge, quest’anno, il debutto in pubblico - facebook.com facebook
Raid nei box e auto "ripulite": a Colle del Sole è di nuovo emergenza furti ift.tt/USjiL3a x.com