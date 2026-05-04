Nel centro di Lipsia, una vettura ha investito un gruppo di pedoni sulla Grimmaische Strasse, ferendo almeno otto persone. La polizia sta conducendo una vasta operazione nella zona e si sta occupando della situazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sull’identità di chi era alla guida. L'area è stata messa sotto controllo mentre le forze dell'ordine indagano sull’accaduto.

Articolo in aggiornamento È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Come confermato da un portavoce della polizia a Mdr Sachsen, un'auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e si temono delle vittime. La polizia non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli in merito alle circostanze esatte o alla natura delle ferite. "Un'auto ha attraversato il centro città", ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari, riporta Focus, hanno riferito a Radio Leipzig che probabilmente ci sono state delle vittime e che diverse persone presenti sul posto erano coperte da teli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Lipsia, in Germania: almeno otto feriti

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