Nella zona pedonale di Augustusplatz, nel centro di Lipsia, un uomo alla guida di un'auto ha percorso a grande velocità l’area pedonale, svoltando improvvisamente e travolgendo diverse persone. L’incidente ha causato almeno due decessi e circa venti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo alla guida di un’auto è arrivato a grande velocità e ha svoltato verso l’area pedonale nella zona pedonale di Augustusplatz, nel centro di Lipsia, travolgendo le persone che camminavano per strada. È questa la prima ricostruzione dell’episodio che ha provocato il caos nel centro della città tedesca. Da quanto si apprende da fonti di stampa locali, un uomo, che è stato già arrestato secondo quanto riferito dal sindaco Burkhard Jung, è il responsabile dell’atto che per il momento ha ucciso due persone e ne ha ferite una ventina. Sul luogo sono già intervenute una decina di ambulanze, mentre i negozi della zona sono tutti chiusi, nonostante il primo cittadino abbia tranquillizzato sul fatto che non esistano più rischi per l’incolumità delle persone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Germania, auto contro la folla nel centro di Lipsia: almeno due morti e una ventina di feriti

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