Germani stop pesante È addio al primo posto

La Germani Brescia ha subito una sconfitta sul campo della Bertram Derthona Tortona con il punteggio di 88-80. Con questa partita, la squadra bresciana ha perso ogni possibilità di mantenere il primato in classifica. La gara si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno consolidato la loro posizione in campionato.

BASKET di Alessandro Luigi Maggi La Germani Brescia perde ancora, cade 88-80 sul campo della Bertram Derthona Tortona e saluta definitivamente la corsa al primo posto. La seconda sconfitta consecutiva costa carissima alla squadra di Matteo Cotelli, che viene agganciata in seconda posizione e ora dovrà difendere la piazza d’onore all’ultima giornata. Per avere la certezza del secondo posto servirà vincere contro la già retrocessa Sassari. A Tortona la Germani parte meglio, con Ndour a sbloccare il punteggio e Bilan subito incisivo vicino a canestro. Il centro polacco Olejniczak si carica presto di falli e Brescia prova ad approfittarne, salendo sul 6-12.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Germani, stop pesante. È addio al primo posto Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate Germani in corsa per il primo posto. Brescia sogna la vetta. Aspetta Treviso per incalzare la VirtusLa Germani Brescia, dopo la vittoria di Trieste, ospita alle 19 la Nutribullet Treviso Basket, reduce dal successo interno contro Udine, nella gara... Addio Ranieri, c’è il comunicato del club: “L’As Roma verrà sempre al primo posto”Alla fine, come già si sapeva, a Roma, sponda giallorossa, passa la linea Gasperini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Germani, stop pesante. È addio al primo posto; Germani, passo falso pesante al PalaLeonessa: Treviso vince 99-90 e riapre la corsa al secondo posto - Radio Bruno; Italo punta all’AV in Germania, primi treni nel 2028. Germani, stop pesante. È addio al primo postoBrescia comincia bene, ma all’inizio della ripresa Tortona alza l’intensità. Domenica dovrà difendere la posizione contro la retrocessa Sassari. ilgiorno.it Brescia non si ferma: la Germani espugna anche Trieste 82-86. Gli highlightsVittoria di spessore, di quelle che pesano non solo per la classifica ma anche per il morale. La Germani Brescia espugna il campo di Trieste per 82-86 al termine di una sfida intensa, combattuta e ris ... today.it Basket, Serie A: la Germani Brescia scivola a Tortona - facebook.com facebook La Germani sfida Tortona per blindare il secondo posto: la diretta x.com