Il club giallorosso ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato la fine del rapporto con l’allenatore Claudio Ranieri, sottolineando che l’As Roma continuerà a mettere sempre il suo club al primo posto. La decisione arriva dopo settimane di attesa e si inserisce in un contesto di cambiamenti sulla panchina. La comunicazione evidenzia un passaggio di consegne che porta alla nomina di Gasperini come nuovo allenatore.

Alla fine, come già si sapeva, a Roma, sponda giallorossa, passa la linea Gasperini. Con un comunicato anche piuttosto velenoso, il club ha così salutato Claudio Ranieri. Ecco cosa si legge sul sito: “Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’As Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Addio Ranieri, c’è il comunicato del club: “L’As Roma verrà sempre al primo posto”

Roma-Pisa, le parole di Ranieri prima del match | Serie A

Notizie correlate

Ranieri, la Roma chiude i rapporti: ora è ufficiale. «Piena fiducia in Gasperini», il comunicato del club giallorossoArriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri.

Leggi anche: Claudio Ranieri dice addio alla Roma. Atteso l’annuncio del club giallorosso

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nuove tensioni, Ranieri all'addio. Insanabili le divergenze con Gasperini; Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Ranieri verso l'addio alla Roma, attesa per il comunicato del club; Ranieri verso l'addio alla Roma, attesa per la decisione dei Friedkin.

Roma, UFFICIALE Ranieri: tutti i dettagli dell’addioLa decisione è stata presa già ieri, ma dopo ore e ore di riunioni tra i legali della famiglia Friedkin e quelli di Claudio Ranieri, il comunicato ufficiale sull’addio del Senior Advisor giallorosso è ... asromalive.it

La Roma annuncia l’addio di Claudio Ranieri: La direzione è chiara, piena fiducia a GasperiniÈ ufficiale l'addio di Claudio Ranieri alla Roma, conseguenza del conflitto insanabile con Gian Piero Gasperini ... fanpage.it

Ranieri, l'addio alla Roma è ufficiale! "Direzione chiara. Fiducia a Gasperini" - facebook.com facebook

I Friedkin scelgono Gasperini: addio a Ranieri e Massara roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com