Geopolitica e mercati globali | Così i social cambiano le mosse della finanza

La seconda giornata del Salone del risparmio si presenta con numerosi ospiti e alcune sorprese. Tra gli argomenti trattati, si discute di come i social media influenzano le mosse della finanza e della geopolitica. L’evento si svolge in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche globali e alle strategie di investimento, con un focus particolare sull’impatto delle piattaforme social sui mercati e sulle decisioni degli operatori finanziari.

ANCHE la seconda giornata del Salone del risparmio ha in serbo grandi ospiti e soprese (in foto la scorsa edizione). Mercoledì 6 maggio, fra gli altri, in una giornata di lavoro intensa, si segnalano "Asset management e insurance: un’alleanza per l’economia reale", in sala Assogestioni, e "Catturare il valore dei mercati privati, una svolta per il Wealth". Nella stessa sala "Baby, don’t drill! Investire nella transizione all’ombra dei +3°C", alle 14. I panel della giornata toccano tutti temi di grande attualità, dalla geopolitica, ai mercati globali, fino al ruolo dei social nella finanza. In apertura di giornata, la conferenza "L’arte dell’ascolto: il metodo di Eric Maddox per rafforzare la fiducia e conquistare il cliente", alle 9.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Geopolitica e mercati globali,: "Così i social cambiano le mosse della finanza" Notizie correlate Il ruolo dell’Europa tra geopolitica e finanza: banche al centro delle nuove sfide globaliAlla Fondazione Banco di Napoli il confronto internazionale su banche, geopolitica e nuove sfide globali. Geopolitica e mercati emergenti, le nuove direttrici della cooperazione industriale(Adnkronos) – Roma ha ospitato il seminario strategico volto a consolidare le relazioni economiche tra Italia e Arabia Saudita, in un momento di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Geopolitica e mercati globali,: Così i social cambiano le mosse della finanza; Meglio puntare sulle azioni della sovranità Ue o sui leader europei nei mercati globali? Due Etf a confronto; Mercati tra guerra e AI: le strategie di Citi per il Q2 2026; Mercati ostaggio della geopolitica: da Medio Oriente ai tassi, cresce premio per rischio globale. Roman (PIMCO): geopolitica e volatilità ridisegnano i mercatiLa geopolitica è tornata a essere una variabile dominante nella formazione dei prezzi, con mercati che reagiscono molto rapidamente alle notizie. Emmanuel Roman, ceo di PIMCO, parte dalla stretta at ... focusrisparmio.com Mercati ostaggio della geopolitica: da Medio Oriente ai tassi, cresce premio per rischio globaleNel complesso emerge un vistoso disallineamento tra asset class: mentre il petrolio si mantiene su livelli coerenti con gli scenari attesi, i bond risultano eccessivamente penalizzati. Una divergenza ... quifinanza.it Crisi nello Stretto di Hormuz: timori per energia, inflazione e stabilità globale. https://www.freepressonline.it/2026/05/03/lincudine-di-hormuz-e-lo-strangolamento-delleconomia-globale/ #Hormuz #Economia #Energia #Geopolitica #Crisi - facebook.com facebook Buon compleanno Internet Italia, dal primo collegamento alla nuova sfida geopolitica della rete x.com