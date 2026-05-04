Geopolitica e mercati globali | Così i social cambiano le mosse della finanza

Da quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda giornata del Salone del risparmio si presenta con numerosi ospiti e alcune sorprese. Tra gli argomenti trattati, si discute di come i social media influenzano le mosse della finanza e della geopolitica. L’evento si svolge in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche globali e alle strategie di investimento, con un focus particolare sull’impatto delle piattaforme social sui mercati e sulle decisioni degli operatori finanziari.

ANCHE la seconda giornata del Salone del risparmio ha in serbo grandi ospiti e soprese (in foto la scorsa edizione). Mercoledì 6 maggio, fra gli altri, in una giornata di lavoro intensa, si segnalano "Asset management e insurance: un’alleanza per l’economia reale", in sala Assogestioni, e "Catturare il valore dei mercati privati, una svolta per il Wealth". Nella stessa sala "Baby, don’t drill! Investire nella transizione all’ombra dei +3°C", alle 14. I panel della giornata toccano tutti temi di grande attualità, dalla geopolitica, ai mercati globali, fino al ruolo dei social nella finanza. In apertura di giornata, la conferenza "L’arte dell’ascolto: il metodo di Eric Maddox per rafforzare la fiducia e conquistare il cliente", alle 9.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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