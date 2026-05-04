Geometrie e colori delle zone umide | gli scatti di Fagioli a Particol' Arte

Giovedì 7 maggio alle 19 alla Cantera di Cesena si terrà il tradizionale cambio di protagonisti tra gli artisti coinvolti nell'iniziativa. Gaia Cortesi cederà il palco a Pier Luigi Fagioli, artista locale, che presenterà le sue fotografie dedicate alle zone umide, caratterizzate da geometrie e colori. A intervistarlo sarà Alice Tamburini, artista e organizzatrice di Particol'Arte, evento che valorizza le espressioni artistiche e culturali nel territorio.

Cambio di scenografia alla Cantera di Cesena. Giovedì 7 maggio, alle 19, si svolgerà il solito passaggio di consegne tra artisti, Gaia Cortesi lascia il posto al cesenate Pier Luigi Fagioli e a intervistarli sarà Alice Tamburini, artista e organizzatrice di Particol'Arte. La mostra che viene.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Girolaguna da Vallevecchia: escursione tra zone umide, museo e birra artigianaleSabato 18 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, Vallevecchia ospita un'escursione in barca nella laguna di... In barca verso Vallevecchia: a piedi tra il Nicesolo e le zone umideSabato 18 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, da Caorle parte un'escursione che combina navigazione e...