Girolaguna da Vallevecchia | escursione tra zone umide museo e birra artigianale

Sabato 18 aprile 2026, nella cornice della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, si svolgerà un'escursione in barca nella laguna di Caorle. L'itinerario prevede visite alle zone umide, a un museo locale e a un birrificio artigianale, offrendo ai partecipanti un'esperienza che combina natura, cultura e gastronomia. L'evento si svolge nell'area di Vallevecchia, aperta alla scoperta di scenari naturalistici e attività locali.

Sabato 18 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, Vallevecchia ospita un'escursione in barca nella laguna di Caorle, con un programma che unisce natura, cultura e convivialità.Accompagnati da una guida, si naviga tra le zone umide di Vallevecchia, ambienti di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio “Birra dell’Anno 2026”.La birra artigianale italiana festeggia un compleanno importante: trent'anni di storia, innovazione e passione che culminano a Rimini con... Doppio riconoscimento nazionale per Il Viaggio tra birra artigianale e accoglienzaIl birrificio della Valtrebbia conquista il terzo posto a Beer&Food Attraction, mentre il relais ottiene per il secondo anno il prestigioso...