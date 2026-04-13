Girolaguna da Vallevecchia | escursione tra zone umide museo e birra artigianale

Da veneziatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile 2026, nella cornice della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, si svolgerà un'escursione in barca nella laguna di Caorle. L'itinerario prevede visite alle zone umide, a un museo locale e a un birrificio artigianale, offrendo ai partecipanti un'esperienza che combina natura, cultura e gastronomia. L'evento si svolge nell'area di Vallevecchia, aperta alla scoperta di scenari naturalistici e attività locali.

Sabato 18 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, Vallevecchia ospita un'escursione in barca nella laguna di Caorle, con un programma che unisce natura, cultura e convivialità.Accompagnati da una guida, si naviga tra le zone umide di Vallevecchia, ambienti di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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