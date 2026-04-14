In barca verso Vallevecchia | a piedi tra il Nicesolo e le zone umide
Sabato 18 aprile 2026, in occasione della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, si svolge un'escursione che unisce una navigazione in barca tra le zone umide e una camminata a piedi tra il Nicesolo e Vallevecchia. L'iniziativa parte da Caorle e offre ai partecipanti la possibilità di esplorare il paesaggio naturale della zona, alternando momenti in acqua e su terra.
Sabato 18 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, da Caorle parte un'escursione che combina navigazione e passeggiata naturalistica. Si attraversa il fiume Nicesolo con il tradizionale passo barca per raggiungere Vallevecchia, dove una guida accompagna i.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Zone umide, “elementi chiave”: una sfida per il futuro tra tutela dell’acqua e clima che cambiaGrosseto, 2 febbraio 2026 – Le zone umide non sono solo ecosistemi preziosi dal punto di vista naturalistico, ma sono anche "elementi chiave per la...
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