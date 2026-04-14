In barca verso Vallevecchia | a piedi tra il Nicesolo e le zone umide

Sabato 18 aprile 2026, in occasione della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, si svolge un'escursione che unisce una navigazione in barca tra le zone umide e una camminata a piedi tra il Nicesolo e Vallevecchia. L'iniziativa parte da Caorle e offre ai partecipanti la possibilità di esplorare il paesaggio naturale della zona, alternando momenti in acqua e su terra.