Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare durante una perquisizione e aver aggredito due agenti con calci e pugni. Durante l'intervento, gli agenti hanno trovato droga addosso all’uomo. La colluttazione ha causato lesioni agli agenti, che sono stati portati in ospedale per le cure del caso. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento di polizia.

Quando gli agenti lo hanno perquisito e gli hanno trovato la droga addosso ha tentato di divincolarsi e fuggire aggredendo gli agenti a calci e pugni e mandandoli in ospedale. L'atteggiamento sospetto dell'uomo ha indotto quindi gli agenti a procedere a un controllo. L'uomo fin da subito si è mostrato però insofferente e alla richiesta di fornire le generalità, dopo un netto rifiuto, ha tentato di allontanarsi. A quel punto gli agenti, anche in ragione del forte odore di hashish che l'uomo emanava, hanno quindi proceduto a fermarlo e a sottoporlo a perquisizione personale, rinvenendo circa 30 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Con la droga addosso prende a calci e pugni i poliziotti: arrestato

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