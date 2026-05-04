A Genova sono state introdotte nuove regole per il servizio di bike sharing, con l’obiettivo di ridurre il caos nei vicoli della città. Sono state create aree specifiche per il parcheggio delle biciclette, mentre chi le lascia sui marciapiedi rischia sanzioni. Le modifiche riguardano anche le modalità di utilizzo e di posteggio delle biciclette, con l’intento di migliorare la gestione del servizio e la sicurezza degli spazi urbani.

? Cosa scoprirai Come cambierà il parcheggio nei vicoli con le nuove aree dedicate?. Quali sanzioni rischiano gli utenti che lasciano le bici sui marciapiedi?. Perché la velocità dei mezzi sarà limitata via GPS nel centro?. Come funzionerà il controllo fotografico per evitare il caos urbano?.? In Breve Limite massimo di 2.350 mezzi tra 2.000 bici, 300 e-scooter e 50 cargo e-bike.. Velocità limitata via GPS a 6 kmh nel Centro Storico e 20 kmh altrove.. Sperimentazione del nuovo modello regolamentato prevista per il periodo 2026-2027.. Progetto BicIncomune prevede nuove aree di sosta private verso le zone costiere.. L’assessore Robotti ha stabilito nuove norme per il bike sharing a Genova dopo che l’abbandono selvaggio di biciclette nei vicoli e nelle piazze ha scatenato proteste sui social tra i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: nuove regole per il bike sharing contro il caos nei vicoli

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