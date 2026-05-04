Genova | il Comune valuta il bando alla pubblicità dei fossili

Il Comune di Genova sta valutando un bando che limita la pubblicità di prodotti provenienti da fonti fossili. La proposta riguarda alcuni settori economici che potrebbero perdere spazi pubblicitari e, di conseguenza, visibilità commerciale. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche di sostenibilità e sulle restrizioni pubblicitarie legate a temi ambientali. La deliberazione è ancora in fase di valutazione e non è stato ancora adottato un provvedimento definitivo.

? Cosa scoprirai Quali settori economici di Genova rischiano il blocco della visibilità commerciale?. Come influirà questa misura sul rilancio del settore crocieristico e aeroportuale?. Perché i critici considerano questa proposta un semplice gesto di facciata?. Chi dovrà trasformare questa mozione in una strategia economica vincolante?.? In Breve Consiglio approva mozione con 23 voti favorevoli e 14 contrari.. Modello di riferimento basato sulle norme di Amsterdam attive dal 1 maggio.. Settori coinvolti includono compagnie aeree, navi da crociera e industria automobilistica.. Firenze ha già intrapreso un percorso simile all'inizio di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova: il Comune valuta il bando alla pubblicità dei fossili Notizie correlate A Genova divieto di pubblicità per tutte le attività legate a fonti fossiliE anche dei «prodotti ad alta impronta di carbonio», qualunque cosa voglia dire (auguri per la stesura delle relative ordinanze). Genova, stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. “Follia green”Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Silos sotterraneo di piazzale Kennedy, è emergenza fondi. Comune valuta l’accordo con la Porto Antico spa; Amt, una legge ad hoc per sbloccare i 40 milioni; COMUNE DI GENOVA * : IL TAR ANNULLA L'ESCLUSIONE DI 2000 GRANDI EVENTI DAL BANDO CAPODANNO, L'AMMINISTRAZIONE VALUTA RICORSO; Amt: ondate di calore estive, la Regione chiede di modificare le agevolazioni per gli under 70. Silos sotterraneo di piazzale Kennedy, è emergenza fondi. Comune valuta l’accordo con la Porto Antico spaSilos sotterraneo di piazzale Kennedy, è emergenza fondi. Comune valuta l’accordo con la Porto Antico spa ... msn.com Bagni, stagione al via con tre divieti. Prezzi stabili per cabine e ombrelloniLa mappa della qualità delle acque negli ultimi cinque anni: 23 punti eccellenti per la balneazione su 32 monitorati ... ilsecoloxix.it BELVEDERE di CASTELLETTO, BOCCADASSE e GENOVA – Romantici panorami Martedì 02 giugno – €75 Parti con noi per una giornata tra panorami mozzafiato e scorci liguri da cartolina! Dal Belvedere di Castelletto, con la sua vista spettacolare su - facebook.com facebook A Genova un altro attacco vergognoso agli Alpini. Giù le mani dalle Penne Nere! x.com