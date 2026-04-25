A Genova è stato introdotto un divieto di pubblicità per tutte le attività legate alle fonti fossili. La decisione riguarda anche le attività comunali, che non potranno più concedere spazi pubblicitari alle aziende con un’alta impronta di carbonio. La misura fa parte di un intervento più ampio promosso dall’amministrazione locale per incentivare le energie rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra.

E anche dei «prodotti ad alta impronta di carbonio», qualunque cosa voglia dire (auguri per la stesura delle relative ordinanze). La pensata è stata di Avs, ma la maggioranza che sostiene il sindaco Silvia Salis l’ha adottata con gioia giovedì pomeriggio, approvando una mozione ad hoc. È ancora presto per capire se saranno vietati solo i manifesti che pubblicizzano una data catena di pompe di benzina, oppure se la mannaia gretina si abbatterà anche su caldaie, condizionatori d’aria, automobili diesel. La mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra chiede di introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili, con particolare attenzione alle aree connesse al trasporto pubblico locale come le fermate degli autobus, della metropolitana e gli impianti pubblicitari collegati alla mobilità urbana.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Genova divieto di pubblicità per tutte le attività legate a fonti fossili

Notizie correlate

Genova, stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. “Follia green”Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni...

Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: “Follia green”(Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pubblicità fossili al bando: anche Genova si muove; Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: Follia green; Mezza Maratona e Corri Genova: come cambia il traffico e quali strade evitare oggi; Cantieri in città dal 24 al 30 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso.

Genova: domenica il giro dell’Appennino e la fiera di Santa Zita. Tutti i divietiStop alle auto tra Valpolcevera e Foce. L’elenco e gli orari delle chiusure delle strade ... ilsecoloxix.it

Alpini a Genova, il 9 maggio chiusi i mercati di Terralba e Tortosa. Gli ambulanti: Decisione unilaterale che ci danneggiaMotivazioni di sicurezza dietro il divieto ai banchi in piazza. Anche il sindacato Usb critica la chiusura delle scuole ... ilsecoloxix.it

Gli hanno imposto soltanto il divieto di dimora a Genova lasciandolo fuori dal carcere e lui ha continuato a girare per i vicoli spacciando droga. Il 20enne nordafricano è stato arrestato dai carabinieri di Ge-Maddalena - facebook.com facebook

Viola il divieto di dimora e tenta la fuga: arrestato 20enne x.com