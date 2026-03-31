Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia, dando inizio a un inseguimento tra le strade di Portici ed Ercolano. L’individuo, invece di fermarsi all’alt, ha preferito proseguire la fuga, mettendo in atto un inseguimento che si è concluso con l’arresto. La polizia ha fermato il sospetto in un’area di campagna vicino alla zona urbana.

Non si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha dato vita a un pericoloso inseguimento tra le strade di Portici ed Ercolano. Un 37enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 30 marzo, durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato Portici-Ercolano. L’uomo, alla guida di un’auto in Corso Garibaldi a Portici, ha ignorato l’alt accelerando bruscamente e tentando la fuga. Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Fugge all’alt e aggredisce la Polizia: arrestato 37enne dopo inseguimento tra Portici ed Ercolano

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