Gennari liberato dopo l’arresto a Creta | Messo in ginocchio

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i militari a colpire la flotta in acque internazionali?. Perché la guardia costiera greca ha rifiutato di intervenire per i detenuti?. Cosa è successo esattamente durante il pestaggio dei manifestatori sulla nave?. Perché l'esercito ha confiscato sistematicamente l'attrezzatura tecnica dei documentaristi?.? In Breve Militari hanno sottratto 3500 euro di materiale fotografico e hardware a Gennari.. Attivisti Sayf e Thiago sono stati colpiti durante il trasferimento verso la nave.. Operazione avvenuta mercoledì notte a 700 miglia nautiche dalla destinazione verso Gaza.. Guardia costiera greca ha rifiutato l'intervento in acque internazionali vicino a Creta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Gennari, liberato dopo l’arresto a Creta: “Messo in ginocchio

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