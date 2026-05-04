Un documentarista è stato rilasciato dopo essere stato trattenuto in condizioni di detenzione in mare. Secondo la sua testimonianza, si trovava legato sul pontile e costretto a mettersi in ginocchio, mentre si trovava all’interno di container circondati da filo spinato e sorvegliato da guardie. La vicenda si è svolta nelle acque di una regione italiana, con dettagli sulla sua permanenza e le modalità di detenzione.

Ravenna, 4 maggio 2026 – “Puntano a sfinirti. Sei dentro a dei container in mezzo al mare con le guardie e il filo spinato intorno. E ci sono persone che sono state picchiate”. Luca Gennari, documentarista ravennate di 42 anni, risponde da Creta. È lì che si trova da quando è stato liberato dalla Marina israeliana, che lo aveva arrestato mercoledì sera insieme ad altri 174 attivisti della Global Sumud Flotilla mentre, a bordo dell’imbarcazione Holy Blue, cercava di raggiungere Gaza. “Ma eravamo in acque internazionali tra Italia e Grecia, a 700 miglia nautiche dalla meta: molto lontani”. Gennari, partiamo da qui: come sta? “Bene, nulla da appuntare”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, il documentarista liberato: “Legato sul pontile e messo in ginocchio”

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