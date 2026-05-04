Durante la 6 Ore di Imola, gara valida per il mondiale endurance, la squadra coreana ha fatto il suo debutto nel campionato Wec. Contestualmente, l’azienda ha annunciato i prossimi obiettivi per il mercato italiano e ha condiviso dettagli sulla strategia di sviluppo e crescita nel settore delle auto sportive. L’evento ha coinvolto anche rappresentanti di altre realtà del settore, mentre la presenza della squadra ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Genesis e l'Italia. Un legame che sta diventando sempre più stretto e che proprio in questo mese di aprile ha raggiunto dei risultati molto importanti. Perché nello stesso momento il brand premium coreano è approdato sul mercato del nostro Paese e ha anche fatto il suo esordio sportivo nel Fia World Endurance Championship (Wec), che in questa stagione è iniziato proprio in Italia, con la 6 Ore di Imola del 19 aprile. Genesis, che ha deciso di approdare subito nella categoria principale, con la sua nuova hypercar Gmr-001 e un motore V8 turbo hybrid da 3.2 litri, ha completato la sua prima gara nel Wec con entrambe le vetture, concludendo al 15° e 17° posto della classe più importante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genesis tra Wec e il mercato italiano: i prossimi obiettivi

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