Lotterer guida Genesis nel Wec | Sfida ambiziosa Saremo felici solo quando vinceremo ma prima il podio

André Lotterer, pilota tedesco con una lunga carriera nel mondiale endurance, guiderà nel 2026 una vettura Genesis nel Wec. In un’intervista, ha commentato che la sfida è molto ambiziosa e che il team sarà soddisfatto solo una volta raggiunto il vittoria, anche se l’obiettivo immediato è ottenere un podio. La vettura farà il suo debutto in pista nel prossimo campionato.

Scatterà il 19 aprile prossimo dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la stagione 2026 di un Fia World Endurance Championship (Wec) pronto a riaccendere ufficialmente i motori dopo la lunga pausa invernale. In seguito al rinvio della 1.812 km del Qatar, originariamente in calendario il 28 marzo sul circuito di Losail e ora ufficialmente riprogrammata per il 24 ottobre, sarà quindi il tracciato collocato in Emilia-Romagna, nel cuore della Motor Valley, a ospitare il primo appuntamento dell'anno. Nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è svolto il prologo stagionale (inizialmente previsto in Qatar) che ha fornito le prime indicazioni in vista della 6 Ore di Imola.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lotterer guida Genesis nel Wec: "Sfida ambiziosa. Saremo felici solo quando vinceremo, ma prima il podio" Notizie correlate Tarquini, nuova vita da ds con Genesis: "Siamo i rookie del Wec, ma i piloti sono contenti dell'auto"Si accenderà con qualche settimana di ritardo rispetto alle previsioni il primo semaforo verde del Fia World Endurance Championship (Wec), in... Dimissioni Cirielli, Cinque: “Perdiamo una guida in aula, ma ora più che mai saremo sentinelle del territorio”Tempo di lettura: 2 minutiAll’indomani dell’annuncio ufficiale di Edmondo Cirielli, che ha scelto di mantenere l’incarico di Vice Ministro lasciando... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: WEC, la guida alla stagione 2026; Andre Lotterer intraprende una audace missione con la Genesis LMDh: forgiando una nuova era nel WEC. Lotterer guida Genesis nel WEC: Sfida ambiziosa. Saremo felici solo quando vinceremo, ma prima il podioIntervista ad André Lotterer, pilota tedesco con molta esperienza nel mondiale endurance Wec, che nel 2026 porta al debutto in pista la Genesis. Gli obiettivi per la stagione e per il futuro, lo svilu ... msn.com Wec, ad Imola la prima gara della Genesis GMR-001Saranno trascorsi meno di 500 giorni tra la presentazione del team Genesis Magma Racing, avvenuta il 4 dicembre 2024, e la 6 Ore di Imola, in programma dal 17 al 19 aprile, quando quando il costruttor ... ansa.it Io c'ero in quell'uggiosa giornata a Roma. Mitch Evans vinse quella gara dopo un gran duello con André Lotterer durato tutta la gara, e fu spettacolare assistervi E vedere questo video oggi fa un certo effetto #FormulaE #RomeEPrix x.com IndyCar | Guida al sistema dei punti nel campionato IndyCar: dal passato a oggi e le regole per l’assegnazione del titolo in caso di parità Articolo completo su fullgas.blog, link nelle storie #indycarseries #indycar #motorsport #raceweek #indy500 - facebook.com facebook