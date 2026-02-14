Teatro Ragazzi Latina | 10 anni di spettacoli e crescita culturale tra tradizione e nuove generazioni sul palco

Il Teatro Ragazzi di Latina festeggia dieci anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all'impegno di attori e operatori che hanno portato sul palco oltre 200 spettacoli rivolti ai giovani. Con questa lunga storia, il teatro ha coinvolto migliaia di bambini e ragazzi, offrendo loro momenti di svago e crescita, spesso con spettacoli che uniscono tradizione e novità sceniche. La rassegna annuale include anche laboratori e incontri che hanno coinvolto scuole e famiglie, contribuendo a mantenere viva la passione per il teatro tra le nuove generazioni.

Dieci Anni di Teatro Ragazzi a Latina: Un’Eredità di Cultura e Innovazione. Latina celebra un decennio di attività ininterrotta del Teatro Ragazzi, un progetto che ha saputo radicarsi profondamente nel tessuto culturale della città e della provincia. Al timone di questa avventura, Melania Maccaferri ha raccolto l’eredità di Noemi Castrucci, portando avanti una tradizione che rende Latina un punto di riferimento nel panorama teatrale italiano dedicato ai giovani spettatori. La stagione 2026 si preannuncia ricca di eventi e nuove sfide, con un calendario che promette di coinvolgere un pubblico sempre più vasto.🔗 Leggi su Ameve.eu Il teatro per ragazzi sale sul palco: quattro spettacoli in programma Oggi nella provincia di Ancona si tengono quattro spettacoli di teatro per ragazzi, tutti alle 17. Latina, 93 anni: la sindaca Celentano: "Sguardo al futuro, alle nuove generazioni" A Latina, nel cuore del suo primo nucleo storico, la cerimonia di commemorazione si è svolta con la sindaca Celentano e le autorità presenti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Melania Maccaferri, 10 anni di Teatro Ragazzi: E' sempre un'emozione nuova. Melania Maccaferri, 10 anni di Teatro Ragazzi: E' sempre un'emozione nuovaIl teatro D'Annunzio di Latina torna a ospitare gli spettacoli del teatro ragazzi diretto, ormai da 10 anni, da Melania Maccaferri che ha preso l'eredità di Noemi Castrucci dopo aver a lungo lavorato ... latinatoday.it “I Ragazzi Irresistibili” al Teatro Pirandello! Un altro appuntamento con il grande teatro, in scena il 18 e 19 febbraio 2026. Tratto dal capolavoro di Neil Simon, saranno palco Franco Branciaroli e Umberto Orsini, con la regia di Massimo Popolizio, per uno s facebook