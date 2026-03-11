Referendum Conte in arrivo a Napoli per un incontro all' università Federico II | l' annuncio

La prossima settimana, Giuseppe Conte sarà a Napoli per parlare di referendum durante un incontro organizzato all'università Federico II. L'evento si svolgerà in un contesto accademico e coinvolgerà studenti e docenti interessati alla questione. La presenza dell’ex presidente del Consiglio è stata annunciata in vista di questa occasione. La discussione si terrà in un’aula dell’ateneo napoletano.

Giuseppe Conte sarà a Napoli la prossima settimana per un confronto sul referendum presso l'università Federico II. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle in un post social."Gli incontri nelle università sul referendum stanno dimostrando.

