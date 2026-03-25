Il 20 marzo, i militari del comando provinciale dei carabinieri di Bari, con l’aiuto del personale dell’Arma di Napoli, hanno arrestato due uomini napoletani. L’azione riguarda una truffa di circa centomila euro ai danni di un’anziana. L’indagine si inserisce nelle operazioni contro il diffuso fenomeno delle truffe alle persone anziane. L’ordinanza di applicazione delle misure cautelari è stata eseguita nel corso di un’attività coordinata tra le forze dell’ordine.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Bari Centro e iniziate a seguito della denuncia sporta dalla vittima il 24 novembre 2025, hanno consentito di identificare i rei mediante un'analisi delle immagini di video sorveglianza, grazie alle quali è stato possibile riconoscerne il volto e gli indumenti. A ciò si uniscono le dichiarazioni della persona offesa, che ha dichiarato di essere stata contattata sull'utenza telefonica fissa da un giovane, presentatosi come suo nipote, il quale la informava che il proprio padre si trovava presso un ufficio postale per effettuare un'operazione e che per portarla a termine era necessario versare a garanzia dei monili in oro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Truffa da centomila euro a un'anziana: due napoletani in manette

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