Gecchele | l’ascesa del marchio trevigiano nel mercato dolciario

Un grossista di Treviso ha ottenuto una significativa crescita nel mercato dei dolci, riuscendo a conquistare una presenza a livello nazionale. La sua strategia di espansione si è basata su investimenti finanziari specifici, che hanno sostenuto la trasformazione del marchio nel tempo. L’azienda ha attraversato un percorso di sviluppo che ha coinvolto diversi fondi, contribuendo a rafforzare la propria posizione nel settore dolciario.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un grossista trevigiano a conquistare il mercato nazionale?. Quali fondi hanno guidato la trasformazione finanziaria del marchio Gecchele?. Perché Aksìa Capital ha deciso di acquisire il polo di Casale?. Cosa cambierà nella produzione di snack con il nuovo management?.? In Breve Nascita marchio Gecchele nel 1990 e acquisizione struttura a Faenza nel 2001.. Abc company acquisisce il 22,6% delle quote con controllo del 77% nel 2023.. Aksìa Capital VI acquisisce l'azienda tra il 2025 e il 2026.. Espansione commerciale verso Abruzzo, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna dal 2001..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gecchele: l’ascesa del marchio trevigiano nel mercato dolciario Notizie correlate Matteo Cambi oggi, dal marchio Guru al carcere: la serie che racconta ascesa e cadutaDal paradiso all’inferno, per poi riemergere: la storia di Matteo Cambi, fondatore del marchio Guru, torna al centro dell’attenzione grazie alla... Patek Philippe batte Rolex: è il marchio più desiderato del mercato vintagePatek Philippe batte Rolex: è il marchio più desiderato del mercato vintage Patek Philippe si posiziona come il marchio di lusso più ambito nel...