Patek Philippe batte Rolex | è il marchio più desiderato del mercato vintage
Patek Philippe ha conquistato il primato nel mercato vintage, superando Rolex. La causa è l’aumento della domanda per i modelli rari e di alta qualità, che ha fatto salire i prezzi e l’interesse tra collezionisti. Le aste recenti hanno visto un incremento di acquisti verso pezzi storici di Patek Philippe, spesso con certificati di autenticità e storie uniche. Questo cambiamento ha sorpreso molti esperti, che avevano sempre considerato Rolex il simbolo di prestigio. Ora, il focus si sposta su pezzi di alta gamma di Patek Philippe.
Patek Philippe supera Rolex: una svolta nel mercato dell’orologeria vintage di lusso. Un cambiamento significativo ha scosso il mondo dell’orologeria di lusso: Patek Philippe ha superato Rolex come marchio più desiderato nel mercato vintage. La classifica aggiornata a febbraio 2026 dell’indice Subdial watch, che monitora le transazioni di lusso, riflette un riequilibrio dei valori, con una crescente attenzione verso i modelli di fascia alta e i materiali preziosi. L’ascesa di Patek Philippe e il peso dell’oro. Per anni, Rolex ha dominato il mercato dell’orologeria di lusso, incarnando affidabilità e un lusso accessibile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Michael B. Jordan ai Golden Globe 2026 ha sfoggiato un orologio Patek Philippe vintage di ultima generazione
