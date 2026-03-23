Dal paradiso all’inferno, per poi riemergere: la storia di Matteo Cambi, fondatore del marchio Guru, torna al centro dell’attenzione grazie alla serie su Sky Crime e Now. Il racconto riporta sotto i riflettori una delle parabole più note dell’imprenditoria italiana degli anni Duemila: ascesa fulminea, successo globale, e poi il crollo tra debiti, droga e carcere. A 49 anni, l’ex fondatore del marchio tessile Guru si racconta senza filtri. Ascesa e caduta di Matteo Cambi del marchio Guru. Costruzione e autodistruzione: “Prendevo 300mila euro netti al mese. Ho perso tutto”, ammette Matteo Cambi. Tutto nacque da una semplice intuizione: una margherita stampata su una t-shirt. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Matteo Cambi oggi, dal marchio Guru al carcere: la serie che racconta ascesa e caduta

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Matteo Cambi

Temi più discussi: Matteo Cambi: Da Guru al carcere, mi ero perso tra lusso e coca. Oggi vado a letto presto; L'ascesa e la caduta di Matteo Cambi: a Modena l'anteprima del documentario Guru; GURU: la margherita che ha raccontato un’epoca; Matteo Cambi, fondatore del marchio Guru, si dà alla musica.

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