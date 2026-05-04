La squadra di Grosseto ha vinto con un punteggio di 101-60 contro Asciano, assicurandosi il passaggio ai quarti di finale. Durante la partita, i giocatori di Grosseto hanno messo a segno più di 100 punti, mentre la difesa ha impedito agli avversari di superare i 60 punti complessivi. La partita si è svolta in modo deciso, con i padroni di casa che hanno dominato dall'inizio alla fine.

? Cosa scoprirai Chi ha trascinato la Gea Grosseto superando la soglia dei 100 punti?. Come ha fatto la difesa a tenere gli avversari sotto i 60?. Quale giocatore ha dato l'ultimo saluto al gruppo con un contributo decisivo?. Chi sarà il prossimo ostacolo per i biancorossi dopo questo trionfo?.? In Breve Banchi ha segnato 19 punti, Liberati e Scurti 17 ciascuno, Ignarra 14 punti.. La Gea ha realizzato 16 canestri su 28 da tre punti totali.. La difesa grossetese ha limitato gli ospiti a soli 60 punti totali.. Prossima sfida decisiva contro Calcinaia in via Austria questa domenica.. La Gea Grosseto ha travolto l’Advinser Asciano per 101-60 lunedì 4 maggio 2026, conquistando il pass per i quarti di finale playoff dopo aver vinto la terza gara della serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gea Grosseto travolge Asciano: 101-60 e conquista il pass ai quarti

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