Medvedev travolge Draper | 6-1 7-5 e via ai quarti

Da ameve.eu 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniil Medvedev ha sconfitto Jack Draper nei round dei sedicesimi di finale al torneo di Indian Wells, con un punteggio di 6-1 e 7-5. La partita ha visto Medvedev dominare il primo set e mantenere il vantaggio nel secondo, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale.

La sfida al torneo di Indian Wells ha Daniil Medvedev superare Jack Draper con un punteggio netto di 6-1 e 7-5. L’inglese, rientrato dopo un lungo stop per infortunio, ha mostrato segni evidenti di stanchezza fisica e mentale dopo la precedente vittoria contro Djokovic. Il russo ha invece confermato una forma eccellente, sfruttando un servizio potente che ha generato dieci ace e un tasso di prime in campo del 72%. Un episodio di disturbo durante il secondo set ha permesso a Medvedev di ottenere il break decisivo, portandolo alla semifinale dove attende il vincitore tra Alcaraz e Norrie. Questa partita rivela come lo sport di alto livello non sia mai scontato: anche i migliori possono essere sopraffatti dalla fatica accumulata nelle sfide precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ATP Indian Wells 2026, quarti: analisi e precedenti di Alcaraz-Norrie e Draper-Medvedev; Indian Wells, Draper elimina Djokovic e vola ai quarti: Incredibilmente orgoglioso di me stesso; Tennis: Alcaraz travolge Ruud e avanza ai quarti di Indian Wells, ora c'è Norrie. Fuori Djokovic; ATP Indian Wells 2026: Alcaraz col turbo, bene Medvedev. Darderi eliminato da Hijikata.

