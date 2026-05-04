gbt roberto libero nella squadra

Da oggi GBT conta sulla collaborazione di Roberto Libero, noto conduttore di programmi dedicati alla moda e allo spettacolo. La sua presenza si aggiunge al team di Play Network TV, con cui lavora nel settore televisivo. La notizia riguarda l’integrazione di un professionista nel settore dell’intrattenimento e dei media, senza ulteriori dettagli sul ruolo specifico o sulle modalità della collaborazione.

GBT da oggi si fregia della collaborazione di Roberto Libero di Play Network TV. Roberto è un conduttore di programmi legati alla moda e allo spettacolo. Roberto non è nuovo neanche per la televisione: ha realizzato spesso interviste a personaggi legati al mondo televisivo. GBT, Roberto Libero si racconta. Roberto, ovviamente grazie per aver accettato l’invito del direttore Alessandro Cardito. Grazie per essere diventato “uno di noi”. Così il presentatore: “Ringrazio io voi. Sono contento di poter fare qualcosa di utile per la squadra di GBT”. Roberto, raccontaci qualcosa di te: “Volentieri. Io, per la cronaca, nasco come comico. Poi ho compiuto altri passi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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