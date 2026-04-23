Il 24 aprile si terrà una puntata speciale de “Il Salotto di Roberto Libero”. Roberto Di Giacomo, conosciuto come Roberto Libero, sarà nuovamente ospite del programma. La trasmissione, condotta dall’omonimo presentatore, si svolgerà in una data eccezionale rispetto alle puntate regolari. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti o sugli ospiti previsti per questa edizione particolare.

Roberto Di Giacomo, in arte Roberto Libero, sarà come di consueto protagonista de “Il Salotto di Roberto Libero”. Ad affiancarlo sarà Sandrissima. La trasmissione dell’editore Stefano Bertolesi, vedrà la regia di Fabio Varrone, Il Salotto di Roberto Libero, puntata straordinaria. La trasmissione di Venerdì sera vedrà ospite Simonetta Marchetti, Presidente dell’Associazione T-Clar Esteticamente Benessere. Opinionista della serata il direttore responsabile di GBT Alessandro Cardito. Il programma andrà in onda in diretta streaming su Play Tv Network, sul canale Twich, sul profilo Facebook e sul canale YouTube. T-Clar Esteticamente Benessere. Da anni, T-Clar Esteticamente Benessere accompagna donne in percorso oncologico, offrendo loro non solo supporto, ma anche la possibilità di riscoprirsi forti, luminose, vive.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Salotto di Roberto Libero. Puntata straordinaria il 24 Aprile

Notizie correlate

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile: Matteo torna libero, Delia e Botteri rinviano l’annuncio. La rivelazione di Umberto…”Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile, si annunciano ricche di svolte inaspettate e sviluppi destinati a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Beatrice ha fretta di nascere: viene al mondo nel salotto di casa a Vignate; Roberto Ciufoli: Pino Insegno mi è stato vicino come un fratello quando non ne potevo più. La Premiata Ditta potrebbe tornare; SCACCO ALLA CORONA: EXIT QUEEN INFIAMMA IL SALOTTO DELLA MOVIDA ROMANA; Al Salotto Donata Doni premio Segni di Pace.

Play Network TV. . Il Salotto di Roberto Libero - Puntata 13 Regia Fabio Varrone - facebook.com facebook