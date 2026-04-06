Roberto Libero ha commentato il Festival di Sanremo 2026, definendolo una tappa significativa nel panorama musicale italiano. Ha espresso che l'evento rappresenta una scelta importante per il settore, sottolineando l’aspetto emotivo legato alla manifestazione. La sua dichiarazione si concentra sulla rilevanza dell’appuntamento come momento di cambiamento e di riflessione per il pubblico e gli artisti coinvolti.

Secondo la visione di Roberto Libero, il Sanremo 2026 rappresenta un punto di svolta interessante nel panorama musicale italiano. Per Roberto Libero, il Festival oggi non è più soltanto una competizione canora, ma un vero e proprio “contenitore di linguaggi”, dove convivono tradizione, spettacolo e comunicazione moderna. “Sanremo non è più solo musica. E’ immagine, presenza scenica, identità”. Questa la chiave di lettura che emerge dal suo pensiero. Da un lato, resta forte il legame con la melodia italiana e con artisti capaci di emozionare il grande pubblico, come dimostra la vittoria di Sal Da Vinci. Dall’altro, però, emerge sempre di più la necessità di distinguersi, di raccontarsi e di creare un personaggio oltre la canzone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Roberto Libero: “Sanremo? Una questione di cuore”

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