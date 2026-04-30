Gazzetta dello Sport | Napoli mercato in movimento | Nel mirino Atta l’erede designato di Anguissa

Il mercato del Napoli si anima con l’interesse per un centrocampista proveniente dall'Udine, considerato l’erede di un giocatore chiave della squadra partenopea. Le trattative tra le due società sono riprese, dando nuovo impulso alle operazioni di mercato. La società partenopea sta valutando questa opzione per rafforzare il reparto centrale. La situazione si sviluppa in un quadro di continui aggiornamenti e negoziazioni tra le parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il filo diretto tra Napoli e Udine si riaccende ancora una volta, tra passato e futuro, tra memoria e strategie di mercato. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo restano solidi e pronti a riattivarsi in vista della prossima sessione. Antonio Giordano, nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come negli ultimi mesi emissari azzurri abbiano seguito con attenzione l’Udinese, monitorando diversi profili utili al progetto tecnico. Tra questi, il nome in evidenza è quello di Atta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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