Israele ha esteso ulteriormente le sue aree di controllo nella Striscia di Gaza, occupando ora il 59% del territorio. Negli ultimi giorni, le forze militari hanno continuato a muoversi verso sud e a consolidare le posizioni già occupate. La presenza israeliana si intensifica mentre si susseguono segnali di possibili azioni militari più ampie. La situazione sul campo rimane tesa e in evoluzione, con l’esercito che segnala la possibilità di ulteriori operazioni.

Israele continua a occupare territori nella Striscia di Gaza. “Le Idf hanno ampliato l’area sotto il loro controllo – ha riferito domenica Galei Zahal, la radio ufficiale delle Israel Defense Forces – e hanno spostato in avanti la Linea Gialla (la linea di demarcazione stabilita durante i negoziati per il cessate il fuoco dell’ottobre 2025 che separa le aree sotto il controllo dell’esercito di Tel Aviv dalle zone in cui è permessa la presenza della popolazione palestinese, ndr ), tanto da controllare già il 59% dell’area (e non il 53% come quando è iniziato il cessate il fuoco)”.”Alti funzionari dello Stato Maggiore stanno spingendo per tornare a combattere a Gaza – ha aggiunto l’emittente -, affermando: ‘Il momento migliore per combattere Hamas è adesso'”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele sposta sempre più in là la Linea gialla: ora occupa il 59% del territorio. E minaccia di riprendere la guerra

Notizie correlate

Tregua a rischio: Israele bombarda il Libano, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa non si ritirano e Trump minaccia di riprendere la guerra. Ma nel Golfo non si registrano attacchiA poco più di ventiquattro ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e a un giorno dall’inizio dei colloqui di pace previsti...

Leggi anche: Gaza, basi militari e chilometri di barriera: la linea gialla è ormai un confine

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: La libanese Amal al-Khalil, ultima reporter uccisa da Israele; Flotilla verso Gaza, blitz israeliano nella notte: Civili rapiti.

Gaza, l'affondo di Pizzaballa contro Israele. Differenze tra chi occupa e chi è occupatoLa lettera del patriarca di Gerusalemme alla diocesi: L'odio ha scavato solchi profondi. L'allarme sull'uso dell'Ia nei conflitti ... ilgiornale.it