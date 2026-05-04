Gattini abbandonati in via di Bogaia | salvati dalla polizia locale

Nel pomeriggio di ieri, tre gattini sono stati recuperati dalla polizia locale in via di Bogaia, a Prato. L'intervento si è reso necessario dopo che gli animali erano stati trovati in condizioni di abbandono. I gattini sono stati messi in sicurezza e consegnati alle cure di un'associazione per il loro recupero e affidamento. Nessun'altra persona o dettaglio è stato reso noto riguardo all'episodio.

Nel pomeriggio di ieri, 3 maggio, tre gattini sono stati tratti in salvo a Prato grazie all'intervento della polizia locale. I cuccioli, spiega il Comune di Prato in una nota diramata oggi 4 maggio, erano stati abbandonati davanti al cancello della struttura dell'Oasi felina di via di Bogaia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vivevano nel degrado, cinque cani salvati dalla polizia locale Rifiuti abbandonati, nei guai una carrozzeria: area sequestrata dalla polizia locale di ComoNuovo intervento della polizia locale di Como nell’ambito dei controlli per la tutela dell’ambiente. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genzano di Roma, macabra scoperta alle prime ore del mattino: abbandonati 5 gattini di pochi giorni in via dell'Aspro; Genzano, abbandonati cinque gattini in una scatola: salvati da un operatore ecologico; I discendenti dei cani e gatti di Chernobyl cercano casa: 40 anni dopo sono ancora radioattivi?; Prato, tre cuccioli di gatto abbandonati in una scatola: messi in salvo dalla polizia locale. Gattini abbandonati in via di Bogaia: salvati dalla polizia localeNel pomeriggio di ieri, 3 maggio, tre gattini sono stati tratti in salvo a Prato grazie all'intervento della polizia locale. I cuccioli, spiega il Comune di Prato in una nota diramata oggi 4 maggio, e ... firenzetoday.it Genzano, abbandonati cinque gattini in una scatola: salvati da un operatore ecologicoUn grave gesto di inciviltà è stato compiuto nella mattinata di lunedì 27 aprile a Genzano, dove cinque gattini di pochi giorni sono stati abbandonati ... castellinotizie.it Ancora GATTINI abbandonati da mamma gatta - facebook.com facebook