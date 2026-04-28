Rifiuti abbandonati nei guai una carrozzeria | area sequestrata dalla polizia locale di Como

La polizia locale di Como ha sequestrato un’area di deposito di rifiuti abbandonati all’interno di una carrozzeria. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi durante controlli mirati alla tutela ambientale. I responsabili dell’attività sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce in una serie di controlli volti a contrastare lo smaltimento illecito di materiali di scarto.

Nuovo intervento della polizia locale di Como nell’ambito dei controlli per la tutela dell’ambiente. Nei giorni scorsi è stato sequestrato un deposito incontrollato di rifiuti all’interno di una carrozzeria, con conseguente deferimento dei responsabili.L’indagineL’attività è partita dal.🔗 Leggi su Quicomo.it

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