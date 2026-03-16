Vivevano nel degrado cinque cani salvati dalla polizia locale

Cinque cani sono stati recuperati dalla polizia locale durante un controllo in un appartamento nel quartiere Crocetta, vicino al parco XXII Aprile. Gli animali si trovavano in condizioni igieniche molto precarie e sono stati trasferiti al Canile intercomunale di Modena. L’intervento è avvenuto dopo una visita di polizia nell’abitazione, dove sono state riscontrate condizioni di degrado.

Sono stati subito trasferiti al canile comunale. Gli animali individuati in seguito ai controlli in un appartamento in zona Crocetta. Cinque cani messi in salvo e trasferiti al Canile intercomunale di Modena dopo un controllo della Polizia locale in un appartamento del quartiere Crocetta, nei pressi del parco XXII Aprile, dove gli animali vivevano in condizioni igieniche fortemente compromesse. E' questo l'esito di un intervento condotto nel pomeriggio di giovedì 12 marzo dagli operatori del Comando di via Galilei in un appartamento dove vive una famiglia seguita dai servizi sociali. Il sopralluogo era stato programmato a distanza di alcuni giorni da una precedente verifica, del 27 febbraio scorso, durante la quale uno degli animali aveva morso alla gamba un'agente della pattuglia intervenuta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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