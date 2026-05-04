Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il tecnico giallorosso ha commentato la possibile assenza di Sarri al prossimo derby, affermando che alla fine si presenterà. Ha anche sottolineato la necessità di chiarimenti con la società per evitare problemi sorti durante l’attuale stagione. Nessun’altra informazione è stata fornita in merito ai dettagli della situazione o alle ragioni di eventuali disguidi.

Un poker micidiale nel week end perfetto. La Roma schianta la Fiorentina ormai salva e si porta a -1 dal quarto posto occupato dalla Juve e a -3 dal Milan superando anche il Como. Una partita senza storia con la squadra di Gasperini finalmente tornata a ranghi completi. Il tecnico si gode la goleada e sfodera il sorriso migliore. “Da tempo abbiamo cambiato qualità di gioco in attacco. Anche oggi siamo andati in gol con giocatori diversi e dopo buone azioni. Siamo in un bel momento, ma sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente per avere ancora chance di andare in Champions. Il morale è alto e le partite in serie A nascondono insidie. Vediamo che succede”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Sarri diserta il derby? Vedrete che viene... Con la società serve più chiarezza"

Notizie correlate

Leggi anche: Lazio, serve chiarezza tra Lotito e Sarri

Sarri: “Allegri è l’allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, qualcosa gliela invidio”In vista della partita contro il Milan, Maurizio Sarri ha parlato della preparazione della Lazio, delle difficoltà fisiche di alcuni giocatori e...

Aggiornamenti e dibattiti

Gasperini: Sarri diserta il derby? Vedrete che viene... Con la società serve più chiarezzaIl tecnico giallorosso a margine della larga vittoria sulla Fiorentina: In società bisognerà evitare i disguidi avuti in questa stagione. Forse non ci siamo capiti bene all’inizio e questo ha creato ... gazzetta.it

Gasperini risponde a Sarri: Nessuno è felice di giocare alle 12,30. Champions? Dobbiamo sperare che…Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulla gara interna contro la Viola, che ha visto i padroni di casa imporsi per 4-0 ... tuttosport.com