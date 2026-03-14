Sarri | Allegri è l’allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia qualcosa gliela invidio

In vista della partita contro il Milan, Maurizio Sarri ha commentato la preparazione della Lazio, parlando delle difficoltà fisiche di alcuni giocatori e delle strategie tattiche da adottare. Durante l’intervista, il tecnico ha anche fatto riferimento a Allegri, definendolo l’allenatore della società con il fatturato più alto in Italia e affermando di “invidiarlo” in qualche modo.

In vista della partita contro il Milan, Maurizio Sarri ha parlato della preparazione della Lazio, delle difficoltà fisiche di alcuni giocatori e delle strategie tattiche da adottare. Ecco le sue parole: “Siamo tutti contenti di rivedere i tifosi allo stadio e giocare davanti alla nostra gente. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di ringraziarli anche sul campo ma la partita sarà difficilissima. Questa è una forte motivazione per noi in un momento in cui c’è il rischio che possano venire meno le motivazioni. Dobbiamo essere bravi a darci degli obiettivi che magari possano contare meno all’esterno, ma che possono essere importanti per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri: “Allegri è l’allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, qualcosa gliela invidio” Articoli correlati Leggi anche: Inflazione, il prezzo più alto della guerra in Iran lo paga l’Italia: impatto più alto che in qualsiasi altro Paese Compleanno Sarri, gli auguri della Juventus sui social all’ultimo allenatore che ha vinto il tricolore sulla panchina bianconera – FOTOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Altri aggiornamenti su Sarri Allegri è l'allenatore della... Temi più discussi: Sarri: Che bello giocare davanti ai tifosi. L'ambiente Lazio mi piace, questo avrà un peso sul futuro; Milan con la Lazio per non mollare lo Scudetto; Milan, Allegri contro Sarri: quanti scontri tra i due tecnici toscani; Lazio-Milan, Allegri può lanciare Estupinan dal primo minuto. De Winter confermato in difesa. Pagina 2 | Ricordate il fatturato? Sarri, sembra Juve-Napoli! Chiedetelo ad AllegriLe parole dell'allenatore della Lazio alla viglia del big match contro il Milan ricorda i vecchi scontri tra bianconeri e partenopei. E Maurizio annuncia: Andrò sotto la Nord a ringraziare i tifosi ... tuttosport.com Ricordate il fatturato? Sarri, sembra Juve-Napoli! Chiedetelo ad AllegriLe parole dell'allenatore della Lazio alla viglia del big match contro il Milan ricordano i vecchi scontri tra bianconeri e partenopei. E Maurizio annuncia: Andrò sotto la Nord a ringraziare i tifosi ... tuttosport.com Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato alla vigilia del match: dai punti di forza dei rossoneri alle condizioni di Romagnoli… scopri tutto nel primo commento - facebook.com facebook #Sarri: "Che bello giocare davanti ai tifosi. L'ambiente #Lazio mi piace, questo avrà un peso sul futuro" x.com