Sarri | Allegri è l’allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia qualcosa gliela invidio

Da ilnapolista.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita contro il Milan, Maurizio Sarri ha commentato la preparazione della Lazio, parlando delle difficoltà fisiche di alcuni giocatori e delle strategie tattiche da adottare. Durante l’intervista, il tecnico ha anche fatto riferimento a Allegri, definendolo l’allenatore della società con il fatturato più alto in Italia e affermando di “invidiarlo” in qualche modo.

In vista della partita contro il Milan, Maurizio Sarri ha parlato della preparazione della Lazio, delle difficoltà fisiche di alcuni giocatori e delle strategie tattiche da adottare. Ecco le sue parole: “Siamo tutti contenti di rivedere i tifosi allo stadio e giocare davanti alla nostra gente. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di ringraziarli anche sul campo ma la partita sarà difficilissima. Questa è una forte motivazione per noi in un momento in cui c’è il rischio che possano venire meno le motivazioni. Dobbiamo essere bravi a darci degli obiettivi che magari possano contare meno all’esterno, ma che possono essere importanti per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Sarri: “Allegri è l’allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, qualcosa gliela invidio”

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