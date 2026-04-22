lazio serve chiarezza tra lotito e sarri

Stasera la Lazio affronta una partita decisiva che potrebbe determinare il proseguimento della sua stagione. La squadra si gioca la possibilità di raggiungere l'undicesima finale di Coppa Italia, un obiettivo importante in un momento complicato. La gara assume un valore particolare, considerato anche il rapporto tra la dirigenza e l’allenatore, che da tempo fa discutere. Il risultato potrebbe influenzare il futuro della squadra e le decisioni sui vertici societari.

Crocevia con vista sul futuro. Stasera la Lazio si gioca la ciambella di salvataggio di una stagione mediocre in campionato, serve una piccola impresa sportiva per centrare l'undicesima finale di Coppa Italia. Ma a tenere banco nel mondo Lazio, malato di tafazismo cronico unito a un grande piacere all'autolesionismo, è il futuro di Sarri che è considerato l'ultimo baluardo della tifoseria dilaniata da una lunga lotta intestina. In un certo senso ha ragione il tecnico non si può cambiare giudizio per una partita, per un episodio fortunato, per una palo maledetto e quindi questa partita contro l'Atalanta non salva la stagione. Ma, se si vuole volgere il pensiero al domani, sarebbe bene per tutti aggrapparsi a un termine semplice ma fondamentale: la chiarezza, la stella polare del futuro.🔗 Leggi su Iltempo.it

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LAZIO, SARRI: LOTITO DEVE FARE QUALCOSA!

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