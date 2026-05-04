Mercoledì 6 maggio 2026, Andrea Sempio si recherà davanti ai pubblici ministeri di Pavia per rispondere delle accuse di omicidio di Chiara Poggi. La sua difesa ha già esposto le proprie argomentazioni e ha cercato di smontare il movente presentato dagli inquirenti. La data dell'interrogatorio è stata comunicata dopo la conclusione delle indagini preliminari.

AGI - Andrea Sempio si presenterà mercoledì 6 maggio 2026 davanti ai pm di Pavia che lo indagano per l' omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti lo hanno convocato prima della chiusura delle indagini per consentirgli di fornire la propria versione rispetto alle accuse contenute nel capo d’imputazione inviatogli nei giorni scorsi. Lo riferisce all’AGI l’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste il 38enne insieme alla collega Angela Taccia. Al momento non è noto se Sempio risponderà alle domande o se sceglierà la via del silenzio; l'intero pool difensivo, compresi i consulenti, si riunirà questa sera per decidere la strategia definitiva. La nuova convocazione e la modifica del capo d'imputazione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, Sempio dai pm il 6 maggio: la difesa smonta il movente

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