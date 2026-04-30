La Procura di Pavia ha affermato che Andrea Sempio ha agito da solo nell’omicidio di Chiara Poggi. Questa conclusione si basa sulle indagini condotte dagli inquirenti, che hanno analizzato le prove raccolte nel corso delle indagini. La procura ha comunicato ufficialmente la posizione del sospettato, escludendo la presenza di altri coinvolti nel delitto. La vicenda si avvia così verso una possibile fase di giudizio.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo. Ne è convinta la Procura di Pavia, al punto da variare il capo d'accusa in omicidio volontario aggravato rispetto a quello provvisorio, contestato all'inizio della nuova inchiesta, che prevedeva il concorso con Alberto Stasi, l'unico condannato per il delitto di Garlasco, o con altre persone. Ora Stasi esce dalla scena del crimine. Perché dopo oltre un anno di approfondimenti investigativi che compongono un impianto solido, sorretto dalla consulenze tecniche sul luogo del delitto e sul corpo della vittima, gli inquirenti non inseguono ignoti, ma esclusivamente Sempio, l'amico di Marco, fratello di Chiara, contro il quale sono pronti a depositare il decreto di conclusione dell'indagine e chiedere, successivamente, il rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta Garlasco, Sempio dai pm: "Ha ucciso Chiara da solo"

IN DIRETTA – SPECIALE GARLASCO: CHI HA UCCISO CHIARA POGGI

Notizie correlate

Bomba su Garlasco, la svolta dei Pm: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo"La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario...

Garlasco, la svolta dall’inchiesta bis: il cerchio si stringe su Sempio, convocato in Procura. I pm: ha ucciso Chiara da soloIl caso Garlasco si avvia verso quello che gli inquirenti definiscono il “big bang” dell’inchiesta bis.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: 'Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo'; Garlasco, per i magistrati Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo: cambia il capo di imputazione; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi.

Garlasco, svolta clamorosa: Sempio convocato in Procura. Sarebbe stato lui da solo a uccidere ChiaraAndrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato per il 6 maggio dalla Procura di Pavia La Procura di Pavia ha notificato un avviso di interrogatorio ad ... panorama.it

Svolta nel delitto di Garlasco: Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo un approccio sessualeNuovi sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Secondo la Procura di Pavia, il responsabile del delitto sarebbe Andrea Sempio, amico del fratello de ... mam-e.it

ULTIM'ORA - Svolta nel caso Garlasco: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi perché lei aveva rifiutato le sue avances" >> https://buff.ly/ejogINk - facebook.com facebook

Garlasco, possibile svolta nel caso di Chiara Poggi. Una possibile revisione del processo x.com