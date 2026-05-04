Sarebbero circa 3.000 i messaggi che Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe scritto sul forum “italian seduction club”, con lo pseudonimo di “Andreas”, raccontando le proprie disavventure sentimentali. L'attività coprirebbe un periodo che va dagli inizi di novembre del 2009 fino al novembre del 2016 e sarebbe stata analizzata da un profiler del Racis dei carabinieri, su richiesta della Procura di Pavia, per tracciare un profilo personologico del giovane. In un post risalente al 2010, citando il sociologo Francesco Alberoni, Sempio raccontava di una sua “one itis”, un termine gergale che sta ad indicare una sorta di “ossessione” nei confronti di una ragazza, poi identificata con una barista, quando aveva tra i diciotto e i vent'anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, quanto possono "pesare" i post di Sempio in un processo

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